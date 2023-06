+ De la mano de la Secretaria de Infraestructura y siguiendo las rutas de salud que se han realizado en el estado para la rehabilitación de los centros médicos populares+

CIUDAD MCY.- El Consultorio Popular Tipo 1 “Casanova1” en el municipio Santiago Mariño, fue reinaugurado y acondicionado gracias al trabajo del gobierno nacional, regional y municipal junto con las Brigadas Comunitarias Militares para beneficio de la salud del pueblo aragüeño.

Durante la reinauguración del consultorio médico estuvieron presentes la gobernadora del estado Aragua, Karina Capio, en compañía de la ministra de salud, Magaly Gutiérrez; la alcaldesa de la jurisdicción, Joana Sánchez, y la autoridad única en Salud de la región, Doctora Shirley Hernández, quienes compartieron junto al poder popular beneficiado.

Dentro de esta instalación se realizarán exámenes de medicina general, inmunizaciones, atenciones a hipertensos, gestantes, entre otros.

Además se realizó la dotación de equipos médicos de alta tecnología, servicios que beneficiarán a más de 2 mil personas dentro de la comunidad y zonas aledañas.

Los Bricomiles de Salud realizaron el embellecimiento del consultorio con apoyo de la comunidad activa, jefes de calle y UBch, siguiendo las políticas del presidente de la Republica, Nicolás Maduro, en la unión cívica-militar.

“no es poca cosa, en este punto y círculo se puede beneficiar a muchos. En esa pequeña casita hay tecnología de punta, tecnología que no lo hay en otros centros hospitalarios privados, así que gracias a todos los que se sumaron a esta gestión” resaltó la máxima autoridad regional.

Por otra parte, la gobernadora Karina Carpio, hizo entrega de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, bastones y andaderas, como respuestas por parte de las denuncias hechas a través del 1×10 del Buen Gobierno.

*Comunidad agradecida*

La comunidad se mostró agradecida ante las ayudas recibidas y felicitaron la labor del Gobierno Regional ante las acciones tomadas para brindarle la mayor suma felicidad posible al pueblo aragüeño.

Margarita Martínez, habitante de la comunidad comentó que gracias a la facilidad de la aplicación VenApp no tuvo que esperar mucho tiempo para un respuesta “Todo fue muy bonito, con mucha fe, porque yo no podía salir de mi casa ya que no tenía silla de rueda y llego, así que estoy muy complacida por esta ayuda”

Así también, Laura Liendo quien fue beneficiada con la ayuda de una silla de ruedas, felicitó a la comunidad activa por estar al pendiente de las necesidades de cada uno de los pacientes, pendientes expresó que “ yo estoy muy agradecida por la ayuda que nos han brindado, tanto a mi como a la otras personas, el proceso fue bastante favorecedor, y lo bueno es que por fin pude recibir mi silla”

