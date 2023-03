**Este año el evento contará con un himno por primera vez en la historia, donde se dará a conocer en la noche final del concurso**

CIUDAD MCY.- La directiva de la Reina de Feria de San José en conjunto con las hermosas 20 candidatas visitaron el periódico Ciudad MCY y el resto de los medios públicos del gobierno bolivariano del estado Aragua, para dar a conocer los detalles del magno evento de la belleza maracayera, así como también lo que será la gran noche final que se efectuará el 17 de marzo en la Concha Acústica de las Delicias de Maracay.

Cinzia Machin de Morales, directora del comité de reina de ferias de San José 2023, expresó que este año el concurso viene con un giro bastante marcado que les permitirá a las candidatas, no solo participar para ver quien será la más bella, sino también para buscar la belleza integral de cada una de las aspirantes.

“Buscamos que estas muchachas estén preparadas para hacer una labor social, para acompañarnos en la gestión. Buscamos belleza con propósito”, dijo la primera dama municipal.

Es un trabajo muy bonito ver el crecimiento de las muchachas desde el día 1 –indicó- han evolucionado súper rápido, en tan solo 2 meses. Destacó que este año las jóvenes representan sectores del municipio, en lugar de empresas privadas, ahora están representando los lugares que visitaron en sus comunidades, conocieron sus problemáticas y conectaron con ellas, donde desarrollaron una labor con trabajo emocional y psicológico.

Por otra parte, Machín explicó cómo será la noche final del concurso. “Las candidatas tendrán 3 salidas y elopening. Este año estamos levantando la bandera de la no hipersexualización a temprana edad, donde queremos cuidar la integración de las participantes menores y que vivan su experiencia de acorde a su edad.

Otra característica de este año es que el desfile en traje de baño de las mini reinas estará eliminado. Van a tener un gran show opening, donde salgan todas las candidatas desde los 5 años hasta las 25 años, donde se determinó que el desfile en traje de baño será solo para la categoría de miss.

La categoría reina pasarán a un grupo reducido de 7 finalistas y ahí se van a someter a la ronda de preguntas, obteniendo el cuadro final de 3, reina de la cultura, reina del deporte, reina del turismo y Reina de Feria de San José.

El jurado calificador es de alto nivel, asistirá parte de jurado de la organización Miss Venezuela, ex Miss Venezuela, ex reinas de San José e influencers de la ciudad, quienes tendrá a cargo la ardua labor de escoger la nueva soberana de la belleza local.

Asimismo, RammsésGragirenna, miembro del comité de Reina de Ferias de San José 2023, explicó que se encuentran felices de todo lo que se está realizando en pro de este reinado. “Este año vamos con un reimpulso para realzar el poder femenino, que la mujer no se vea bonita solo por su físico, sino también por su intelectualidad”.

“Además las chicas vienen con proyectos sociales para que las comunidades se identifiquen con estos proyectos, con las candidatas y ponerlos en practica con el fin de ejecutarse” comentó Gragirenna.

Mencionó que alguno de los proyectos es hacer charlas para evitar la hipersexualización en las niñas, construir espacios para los emprendedores, espacios deportivos, recuperación de canchas, hay diferentes proyectos del cual todos van a ser tomados en cuenta para lograr llevar a cabo los más destacados.

De igual manera, D´yerling D´ Jesús, directora de la agencia DyerModel´s, indicó que

Ellos están a cargo de la preparación integral de las candidatas de la Reina de Feria de San José, nosotros super felices de pertenecer a esta organización.

“Son 48 sueños, 48 candidatas que esperan ser coronadas. Me complace que el teem morado este formando parte de las reinas de Feria de San José. Me gusta este certamen porque viene con nuevas estructuras que permite que las candidatas vivan su cada una de sus etapas. Aquí reforzamos los conocimientos o aquellas participantes que no tienen conocimiento nos dedicamos a enseñarles cada detalles y sin duda estas aspirantes tienen una evolución total”.

Las candidatas han sido muy bien preparadas con clases como pasarela, protocolo, oratoria y dicción entre otras que hacen formar a las participantes de manera integral.

Otras actividades

Durante los próximos días se estarán realizando otras actividades para que el pueblo aragüeño disfrute de diferentes eventos como: la Feria del Cebú a partir del jueves 16 de marzo en las instalaciones del parque Carlos Raúl Villanueva donde podrán encontrar expo comercial, ganaderías importantes entre otras atracciones totalmente gratis.

El 17 de marzo en la Concha Acústica es la gran cita donde se escogerá a la nueva soberana de la belleza en Maracay a partir de las 6 de la tarde totalmente gratis.

El día sábado hay más actividades culturales en toda la ciudad de Maracay y el día domingo 19 de marzo se efecturá un desfile por toda la Av. Bolívar con carrozas, el cuadro de las reinas ganadoras y bandas estudiantiles que estarán presente para regalarle a la colectividad mucha alegría y color el día de su santo patrono San José.

ANAÍS RONDÓN