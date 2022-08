CIUDAD MCY.- Recientemente, el rector y presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), el doctor Basilio Sánchez Aranguren, habló en el programa radial Innovación Académica, más allá del aprendizaje, conducido por la Dr. Edilia Papa y el Dr. Manuel Piñate, ambos autoridades de la referida casa de estudios, que se transmite por Aragüeña 99.5FM todos los martes, de 4:00 pm a 5:00 pm, sobre las tres grandes rutas por la cual esta Alma Máter, que tiene 36 años de vida académica en el país, ha ido incursionando en los últimos años.

La digitalización, el multilingüismo y la internacionalización de la Universidad Bicentenaria de Aragua son esas nuevas vertientes.

La UBA desde hace algunos años para acá ofrece a sus estudiantes la modalidad on-line y multimodalidad, con la intención de acortar las distancias y además aprovechar los recursos tecnológicos al servicio del aprendizaje.

“Hemos tenido buena receptividad de nuestros participantes que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Para muchos jóvenes que están en el exterior esto representa una oportunidad de continuar sus carreras. Para ello, tenemos a disposición para el aprendizaje una plataforma y diversas herramientas de socialmedia adecuadas y que realmente permiten tener el conocimiento que se requiere sobre una carrera o especialización”, explicó el experimentado docente.

Sánchez aseguró que en la actualidad se aprende más con un dispositivo electrónico que por un libro impreso.

“Hay libros impresos que ya tienen más de 20 años de atraso. La computadora nos puede llevar a las tendencias actuales de la ciencia y tecnología. Muchos ven como piratería estudiar por Internet, porque están acostumbrados a lo tradicional”, sentenció.

El docente de dilatada trayectoria aprovechó el tema para mencionar una analogía haciendo referencia al proverbio chino muy conocido en el mundo de la cooperación y el desarrollo que reza “dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”.

“Allí es donde viene el problema, en la dependencia. No todos tienen la capacidad de entender y ver esto. Nosotros desde la Universidad Bicentenaria creemos importante simplificar los procesos académicos y para ello los hemos combinado con el área de emprendimiento, certificando a quienes tienen la experiencia, tratamos de cambiar los proyectos por emprendimiento y emprendimientos por proyectos. Yo soy un hombre que creo en el racionalismo, pero también creo en el empirismo como corriente filosófica, porque se trata de aprender haciendo”, señaló el letrado hombre de gran visión.

En cuanto a la internacionalización de esta casa de estudios, Sánchez refirió que hay un proyecto que se denomina UBA Internacional, que tiene a un gran equipo de hombres y mujeres trabajando en ello.

“Hemos sido muy sensibles en este tema, porque buscamos que nuestra universidad se posicione en el exterior. Es una manera de ayudar a nuestra universidad a obtener fondos económicos, beneficiar a nuestros profesionales, pero también a nuestro país. Queremos llevarles a las poblaciones del mundo de habla hispana nuestras carreras, pero también los diplomados que sean viables por Internet, además de ofrecer las carreras cortas para formar profesionales en tiempo récord, esto es algo que beneficiará al país y que salgan jóvenes para trabajar”, explicó en resumidas palabras.

Para ello también es importante combinarlo con el multilingüismo, Basilio comentó que cuando una persona aprende dos idiomas tiene la facilidad de aprender 10 idiomas diferentes.

“Tenemos casi 90% logrado de la digitalización, aún falta camino por recorrer con el multilingüismo, pero eso se debería enseñar desde muy temprana edad. Se debería invertir desde la educación preescolar, primaria y secundaria”, resaltó.

La máxima autoridad de una de las universidades insignes en la región central del país reconoció que ve con mucho optimismo a la UBA.

“Siempre he dicho que cuando se hacen las cosas con pasión, se hacen las cosas bien. Uno tiene que amar su profesión. Yo trabajo mucho y a veces me critican, porque la gente aspira que uno se retire, pero uno no se debe retirar, porque eso trae la muerte, pero si uno siente amor por lo que hace, cuando se tiene amor, las cosas marchan mejor. La Bicentenaria es una universidad especial por el arrecio de las acciones de nuestros profesionales que está integrado por personas muy jóvenes y otros no tanto, pero son jóvenes de pensamientos”, finalizó.

ANDREÍNA LEÓN