CIUDAD MCY.-En el tercer día de pretemporada, de cara a la zafra 2023 – 2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Navegantes del Magallanes recibió a siete tripulantes en el Estadio “José Bernardo Pérez” de Valencia, entre ellos el esperado joven Carlos David Rodríguez.

El jardinero, perteneciente a los Cerveceros de Milwaukee, es un viejo anhelo del alto mando nauta, que no había podido concretarse en las recientes campañas debido al conflicto con la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). Ya libre de esa atadura, el valenciano se perfila para custodiar la pradera central y ser cabeza del lineup del mánager Miguel Cairo, en el día inaugural.

“Tenía muchas ganas de estar con la nave. Por fortuna se pudo completar el permiso con Milwaukee y estaré acá hasta que ellos me dejen”, expresó Rodríguez al Departamento de Prensa filibustero tras su arribo. “Todos los años venía (al estadio) aunque sea a compartir con ellos. Son como una familia para mí. Este año, que ya estaré en clubhouse, me siento muy agradecido con la gerencia por darme la oportunidad. Es un sueño para mí, porque soy magallanero desde niño”, aseveró el joven pelotero.

El reporte del scout disponible en MLB Pipeline, portal especializado en el que llegó a ser considerado en 2021 como el decimocuarto mejor prospecto en las granjas de la organización lupulosa, indica que el carabobeño tiene entre sus herramientas plus la prestancia que exhibe a la defensiva como guardabosque, y su habilidad con el madero para poner pelotas en juego.

Esa capacidad ofensiva del novel de 22 años de edad se dejó ver este año, tras actuar de principio a fin en la categoría Doble A (115 juegos), culminando con la menor tasa de ponches (11.5%) y el segundo mejor promedio de bateo (.291) entre los bateadores calificados en la Southern League, de acuerdo con Fangraphs.

“Yo sólo busco darle a la pelota. No soy un bateador que da jonrones, pero sí intento conectar hits en todos los turnos. Hasta el día de hoy, esa estrategia me ha funcionado”, aseguró Rodríguez. “Me considero tranquilo y trabajador, buscando siempre mejorar”, expresó.

Con los Shukers de Biloxi, conjunto en el que compartió toda la campaña de Ligas Menores con otras cotizadas promesas criollas como Jackson Chourio (antes de ser ascendido a Triple A en la última semana de la zafra) y Jefferson Quero, Rodríguez fijó una nueva marca de franquicia, al hilvanar seis careos de múltiples imparables entre el 9 y el 15 de agosto. Durante el histórico lapso, compiló astronómica línea de .462/ .482/ .577, con 13 incogibles, entre ellos tres dobles y un jonrón.

“Siempre tuve el sueño de representar al Magallanes, y más en el jardín central, que es la posición que me gusta”, expresó el toletero zurdo, quien obtuvo el segundo mayor bono de su divisa (1,35 millones de dólares) en el período de firmas internacionales del 2017. “Daré todo de mí para que la gerencia esté satisfecha con mi trabajo en esa posición”, aseveró.

ENGRANAJE DE BRAZOS

La jornada fue propicia para dar inicio a las prácticas de bateo en vivo de los lanzadores en el buque. El derecho Jhan Zambrano trabajó una entrada y efectuó 22 envíos divididos contra Rayder Ascanio, Renato Núñez, Engelb Vielma, Alberth Martínez y Diego Rincones, según el reporte de Juan Pablo Carmona, integrante del staff de comunicaciones filibustero.

Anthony Vizcaya, por su parte, realizó su primera sesión de bullpen, junto a los también diestros Ricardo Quintana y Anderson Martínez, este último una de las incorporaciones del miércoles. Vizcaya ejecutó 16 pitcheos, mientras que Quintana y Martínez totalizaron 20 cada uno.

“Me siento bastante bien físicamente porque estuve trabajando en Barquisimeto”, expresó Martínez, quien encabezó la Serie A1 de Italia en ponches (198) y efectividad (0.52), siendo segundo en episodios lanzados (121.2) y WHIP (0.68), por su actuación con el Padova. “Aún no he conversado con el cuerpo técnico sobre cuál va a ser mi rol, pero mientras estaba en Italia les hice saber que estaba dispuesto para lo que me necesiten, bien sea abridor o relevo largo”, aseveró.

Tras las rutinas, el coach de pitcheo, Gerardo Casadiego, valoró el trabajo matutino de los serpentineros.

“Vi muy bien a Zambrano, tiene mucha vida en su recta y vi varios lanzamientos que me llamaron la atención. Con respecto a Vizcaya, se ve que está en muy buenas condiciones y ya lo estamos preparando para enfrentar bateadores el viernes”, mencionó el instructor. “Martínez es un lanzador que tuvo buena actuación en Italia y hoy se vio con buen control de los pitcheos a ambos lados del plato. En líneas generales, estoy contento con lo que vi hoy”, aseveró el coach.

LISTA DE PELOTEROS INCORPORADOS

LANZADORES:

Anderson Martínez (LD)

José Guzmán (LD)

Luis González (LZ)

Ángel Hernández (LZ)

JUGADOR DE CUADRO:

Filippo Di Turi

JARDINEROS:

Carlos David Rodríguez

Víctor Arias

Prensa LVBP