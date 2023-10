Ciudad MCY.- La quimioterapia es un tratamiento sistémico en el que se utilizan medicamentos para combatir las células cancerosas en pacientes oncológicos, lo que permite lograr la curación de la enfermedad, controlarla o aliviar sus síntomas, dependiendo de la clase de cáncer que padezca la persona, el estadio en el que se encuentre y el tipo de tratamiento que se le aplique.

El médico internista y oncólogo, doctor Juan Celis, expresó que los tres pilares fundamentales para tratar el cáncer son cirugía, radioterapia y quimioterapia, sin embargo, en la actualidad se utiliza el término de tratamiento sistémico, para englobar no sólo a la quimioterapia sino a todos los demás métodos que utilizan sustancias para combatir la afección oncológica, tales como la inmunoterapia, terapia dirigida, molecular, genética, de bloqueo hormonal, entre otros.

Refirió el especialista oncólogo que existen situaciones en las que las personas requieren sólo de una intervención quirúrgica para tratar el cáncer, ya que la lesión que presentan es pequeña. Sin embargo, resaltó que prácticamente ninguna afección oncológica amerita exclusivamente cirugía o radioterapia, “sino que se necesita el enfoque de los tres pilares, por eso los pacientes deben estar dispuestos a someterse a un tratamiento sistémico para obtener mejoría”.

El doctor Celis, quien es también director de oncología de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), destacó que entre los tratamientos sistémicos que se emplean con mayor frecuencia en los pacientes con cáncer se encuentran la quimioterapia y la inmunoterapia.

Asimismo, indicó que los tratamientos sistémicos permiten curar entre el 90% y 95% de los cánceres que se presentan en etapas tempranas. Resaltó que, por ejemplo, “en el GMSP, en los casos de cáncer de mama detectados en estadios iniciales, más del 90% de las pacientes logra curarse luego de que se aplican estos métodos”.

Añadió que la curación de los pacientes depende no sólo del estadio en el que se encuentre el cáncer, al ser diagnosticado, sino del tipo de afección oncológica que se padezca, puesto que existen enfermedades con mayor nivel de dificultad para tratar como el sarcoma, una clase de padecimiento poco frecuente pero agresivo.

En este sentido, explicó que cuando el cáncer se encuentra avanzado o las personas padecen de una afección considerada más agresiva que otros padecimientos oncológicos, “la quimioterapia ayuda a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, al permitir que la enfermedad no genere nuevas metástasis a sitios peligrosos y que no cause dolor”.

Agregó que, debido a la quimioterapia, “en el GMSP tenemos pacientes que viven con la enfermedad oncológica como si fuese una afección crónica, por lo que pueden estar hasta 5 o 10 años con su padecimiento sin que afecte su estilo de vida, ya que los tratamientos permiten que se puedan incorporar a su trabajo o a la sociedad”.

Atención de calidad

El doctor Celis refirió que ofrece todas las inmunoterapias modernas disponibles, y cuenta con salas de quimioterapia optimizadas, para que los pacientes no sufran efectos adversos, los que suelen ocurrir cuando no se poseen los equipos necesarios para atenderlos. Añadió que existen clínicas en las que constantemente se renuevan todos los procesos, incluyendo los quirúrgicos, para proporcionar una atención de primera calidad a sus pacientes.

Recalcó que ofrecen también un óptimo servicio de oncología a través de un equipo multidisciplinario, integrado por todos los especialistas necesarios en esta área, entre los cuales se incluyen algunos como cirujanos, nutricionistas y personal asistencial, al igual que profesionales como los psicoterapeutas, para brindar apoyo tanto a los pacientes como a sus familiares a nivel psicológico y espiritual, entre otros.

Asimismo, la Unidad de Oncología cuenta con habitaciones de aislamiento inverso diseñadas para brindar una máxima protección contra enfermedades transmisibles a los pacientes inmunodeprimidos, que son aquellos quienes padecen una afección que limita que su organismo pueda combatir infecciones, sobre todo las de tipo viral.

Las habitaciones de aislamiento cuentan con una antesala para el lavado de manos y la colocación de tapabocas y bata quirúrgica necesarios para atender al paciente y evitar cualquier tipo de contagio.

Además, debido a que el paciente puede contraer infecciones fácilmente, las visitas se limitan a un solo acompañante que no posea ningún tipo de padecimiento que se pudiese transmitir a la persona hospitalizada.

