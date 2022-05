*** El líder venezolano Diosdado Cabello alertó sobre el peligro que corre la vida del candidato presidencial Gustavo Petro, quien anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela de resultar vencedor en los próximos comicios ***

CIUDAD MCY.- Colombia avanza hacia las elecciones presidenciales del 29 de mayo inmersa en la zozobra ante el anuncio de un “paro armado” decretado por el Clan del Golfo. Esta medida fue anunciada en represalia por la extradición hacia EEUU de su exlíder Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.

Según el Ministerio de Defensa, seis personas fallecieron y 184 vehículos fueron incendiados, en al menos cuatro departamentos al Norte del país, como consecuencia de las acciones ejecutadas por parte de este grupo criminal desde el pasado 5 de mayo.

“La situación es de mucha zozobra y las autoridades están temerosas”, declaró a un medio televisivo la política colombiana Alix Marina Ojeda, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y ex candidata del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Departamento del Norte de Santander.

A criterio de Ojeda, “lo que nosotros no entendemos es que cuando los estudiantes salen a protestar, para ellos está el Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios), las armas y la violencia. Les sacan los ojos, los hieren y sacan las tanquetas. Y para este grupo (Clan del Golfo) no pasa nada”, sostuvo la entrevistada.

Alias “Otoniel”, máximo líder del grupo delictivo, fue extraditado el pasado 4 de mayo a EEUU. En ese país enfrenta cargos por narcotráfico, aunque se declaró inocente en una corte de distrito de Nueva York.

La entrevistada destacó además la importancia del Acuerdo de Paz de 2016 que puso fin a cinco décadas de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Trabajamos el acuerdo por seis años y el presidente Iván Duque lo hace trizas. Como resultado, grupos como el Clan del Golfo siguen vivos y con cabecillas en toda Colombia. ¿Qué pasa con el Estado que no funciona?”, se preguntó la especialista en Derecho y Ciencias Sociales.

Ojeda destacó que todo esto ocurra “a días de las elecciones presidenciales” donde crece la “necesidad de cambio”.

“Petro debió triplicar su seguridad debido a las amenazas de muerte que recibió. Vive amenazado y el Estado debe garantizar su seguridad”, insistió.

ADVERTENCIA DESDE VENEZUELA

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió en días pasados a las palabras del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien no descarta retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de resultar ganador en dichos comicios. El líder chavista sugirió que Petro se encuentra en peligro de muerte por ello.

“Sólo digo que ojalá no vayan a asesinarlo. Que el narcogobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos. La posición del candidato presidencial Gustavo Petro es lógica cuando dice que retomaría las relaciones de cooperación con Venezuela, pero el narcogobierno colombiano ve a Venezuela como enemigo. Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere”, expresó Cabello.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el 29 de mayo. En caso de una segunda esta se llevará a cabo el 19 de junio. La compañera de fórmula presidencial de Gustavo Petro es la abogada y activista medioambiental Francia Márquez.

MARCOS GAVIDIA