CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por intermedio del Centro Nacional del Libro y el Gabinete de Cultura de Táchira, y la Casa Nacional de Las Letras Andrés Bello, convocan al Concurso de la IV Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles, a partir de la publicación de las presentes bases.

1.- La cuarta edición de la Bienal Manuel Felipe Rugeles se celebrará en el estado Táchira en homenaje a este escritor y periodista venezolano (San Cristóbal, 30 de agosto de 1903 – Caracas, 4 de noviembre de 1959), perteneciente a la Generación del 28, quien cultivó la poesía y el ensayo.

2.- Para esta edición se abre la convocatoria en la mención LITERATURA INFANTIL (poesía). La temática es libre.

3.- Podrán participar escritores venezolanos y extranjeros con residencia en la República Bolivariana de Venezuela. No podrán participar integrantes del Comité Organizador del evento.

4- No podrán participar aquellos escritores que hayan ganado en otras bienales en los últimos cinco (5) años.

5.- Las obras participantes deberán ser inéditas, que no hayan sido publicadas ni premiadas en otros certámenes.

6.- Las obras participantes serán recibidas desde la publicación de las presentes bases hasta el 31 de octubre, únicamente por el correo electrónico: bienalmanuelfeliperugeles@cenal.gob.ve

7.- En dos archivos adjuntos, independientes, se recibirán: Archivo A): La obra con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80; espacio 1.5, en letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, en formato PDF, firmado bajo seudónimo o lema. Archivo B): El nombre de la obra, seudónimo, y los datos del autor (nombre completo, No de cédula de identidad, lugar de nacimiento, dirección de habitación, No telefónico, dirección electrónica y breve biografía literaria).

8.- Se otorgará un premio único que no podrá ser compartido. No habrá premios honoríficos ni menciones especiales.

9.- El autor o autora de la obra ganadora recibirá certificado y un premio de Bolívares Quince Mil (Bs 15.000,00), otorgado por el Centro Nacional del Libro (Cenal), y la publicación del libro por Monte Avila Editores (impreso y digital).

10.- El jurado estará constituido por tres (3) escritores o escritoras de reconocida trayectoria, cuyos nombres se darán a conocer oportunamente. El fallo será inapelable.

11.- El veredicto IV Bienal Manuel Felipe Rugeles será anunciado públicamente a través de la página web del cenal http://www.cenal.gob.ve.

12.- Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado y el equipo organizador. La participación en este concurso es libre y gratuita, y supone el conocimiento y aceptación de las bases.

