CIUDAD MCY.- Rebeca Rodríguez y Leonardo Sandoval, dirigentes del club Águilas sobre Ruedas, pertenecientes a la Asociación de Patines de Velocidad del estado Aragua, organizó una clínica deportiva de la especialidad, dirigida a los atletas de los clubes que hacen vida en el Patinódromo, ubicado en el Velódromo Carlos Anzola del Complejo Julián Landaeta Robles.

La clínica de patinaje Nueva Tendencia fue dictada por el atleta Alejandro Chacón, especialista en la materia y además con larga trayectoria en el deporte, miembro actual de la selección nacional de patines de velocidad, acompañado de su hermana, la entrenadora María Claudia Chacón, quienes manifestaron su complacencia por la receptividad de los atletas aragüeños con esta actividad.

La participación fue abierta para todos los clubes, participando Aragua patín, Nitro Patín, GygySkate y el club anfitrión Águilas sobre Ruedas, para un total de 60 atletas de todas las categorías.

Leonardo Sandoval explicó que la actividad nació para fortalecer, desarrollar y masificar el deporte, a fin de orientar a los atletas sobre las nuevas tendencias que se vienen desarrollando en el mundo.

Alejandro Chacón, especialista en los 100 y 500 metros, es un patinador natural que comentó que ha “observado a los atletas con muy buena capacidad y desarrollo para los patines de velocidad. Lo que me gustó mucho de ellos es su atención cuando uno explica el movimiento, además he notado muy buena capacidad física y mental, me voy satisfecho de Maracay”.

ANDREINA LEÓN