CIUDAD MCY.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) insta a cumplir las metas establecidas en 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a propósito de la 77 Asamblea General del organismo.

Tanto el secretario general y el presidente de la asamblea, António Guterres y Csaba KÅ‘rösi, respectivamente, señalaron durante el denominado «Momento ODS» que no se deben seguir retrasando las acciones propuestas para el avance global, cita este lunes Prensa Latina.

«La educación de nuestros hijos no puede esperar. Los trabajos dignos no pueden esperar. La plena igualdad de mujeres y niñas no puede esperar», dijo Guterres.

Además, recalcó que la atención médica integral, la acción climática significativa y la protección de la biodiversidad, «no se puede dejar para mañana».

Al respecto, pidió sea destinado más financiamiento e inversión para satisfacer las necesidades que han detenido el progreso en países de bajos ingresos.

Dijo que se vive un momento de «gran peligro» por los conflictos y catástrofes climáticas, la división, el desempleo, el desplazamiento masivo y otros desafíos, sin embargo el desarrollo es urgente.

Igualmente, KÅ‘rösi exhortó a los países miembros para que cumplan las promesas hechas. «Ahora debemos recuperar la velocidad perdida por la contingencia sanitaria (pandemia por Covid-19) y nuestra inacción. Las soluciones están a la mano», asentó.

Son 17 las metas globales acordadas en diciembre de 2015, siendo 2020 la primera vez cuando se consideró recalar la necesidad de cumplirlos en el llamado «Momento ODS»

