CIUDAD MCY.- La primera declaración de Yadier Molina al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia fue: “Estoy ansioso por conocer a los jugadores y establecer un lazo de confianza con ellos”. Un preámbulo de lo que se vería menos de 12 horas después en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, durante su primera jornada al mando de las prácticas de Navegantes del Magallanes.

Las imágenes mostraban al puertorriqueño siendo recibido por los peloteros en el popular “Túnel”, un acto de bienvenida en el que se debe pasar en medio de dos filas de integrantes del equipo, mientras debe aguantar algunos golpes con guantes.

“La bienvenida fue muy buena. Los muchachos me dieron una pequeña paliza. La química, como le comenté a Ramoncito (Ramón Hernández, coach de banca) fue buena, trabajan fuerte, se ve que están gozando y eso es algo bien importante”, expresó en el Salón de Prensa del recinto de La Michelena, el espacio dispuesto para su presentación oficial a los medios de comunicación.

Molina, según los registros del periodista e historiador Tony Flores, se convertirá el 22 de octubre, durante el Día Inaugural frente a Tiburones de La Guaira en el sexto boricua que dirige en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tras Marcelino Daviu, Joey Cora, Carlos Lezcano, Mako Oliveras y Pedro López.

“Como equipo campeón nos sentimos muy felices de contar con alguien que para mí es una leyenda viviente, un referente del beisbol”, dijo en sus palabras de apertura Maximiliano Branger, presidente de la Junta Administradora de Navegantes del Magallanes. “Ha demostrado en 19 años su calidad como pelotero y persona, por eso ha tenido tantos triunfos”.

El ahora expelotero nativo de Bayamón, de 40 años de edad, potencial Salón de la Fama de Cooperstown con los argumentos de contar con nueve Guantes de Oro como receptor, 10 convocatorias al Juego de Estrellas, dos anillos de Serie Mundial y ser el segundo receptor con más juegos disputados en Grandes Ligas (2.184), tendrá su primera experiencia como piloto en el beisbol invernal, aunque advierte que reúne de la sabiduría suficiente para asumir el reto.

“No he tenido mucha experiencia como manager, que esa es la gran pregunta de todos, pero he estado 19 años en Grandes Ligas conduciendo a lanzadores que, para mí, los pitchers y la defensa ganan campeonatos”, zanjó Molina, quien ya dirigió a la selección sub 23 de Puerto Rico en el Clasificatorio 2017 y Mundial 2018.

