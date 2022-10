CIUDAD MCY.- Han transcurridos nueve meses desde que Navegantes del Magallanes se coronó campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2021-2022, tras vencer en siete juegos a Caribes de Anzoátegui.

Desde hace 3 semanas lo equipos arrancaron sus pretemporadas para estar a tono para el inicio de la campaña. Este sábado 22 de octubre se dará inicio a la jornada inaugural de la LVBP, que constará de cuatro juegos: Leones del Caracas vs Águilas del Zulia en el estadio Universitario; Tigres de Aragua vs Cardenales de Lara en Barquisimeto; Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes en Valencia y Bravos de Margarita vs Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz.

El torneo se jugará en honor a Domingo Álvarez, reputado periodista ligado al beisbol desde la década de los setenta, y en la misma justa se disputará la Copa Omar Malavé como homenaje al hombre que dedicó buena parte de su vida al juego de pelota como jugador y manager.

Un total de 392 partidos estarán en disputa, a razón de 56 encuentros por equipo en una ronda eliminatoria que finalizará el 27 de diciembre, para darle paso a la fase de Comodín.

Esta campaña será especial para Venezuela, porque antecederá a la Serie del Caribe que se jugará entre Caracas y La Guaira; y el Clásico Mundial a disputarse en marzo 2023.

Un nutrido grupo de grandeligas criollos han manifestado su intención de jugar en el país para así llegar a tono al Clásico de Florida, donde la selección de Venezuela disputará supremacías a sus similares de República Dominicana y Puerto Rico, de las mejores del planeta.

FAVORITOS

Los ocho equipos que intervendrán en la justa contarán con argumentos para despuntar en esta zafra 2022-2023, aunque Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui parten con el favoritismo.

Cardenales está en deuda con su afición, ya que tras partir como favorito en la pasada edición de la LVBP, no pudo acceder a una final por primera vez en los últimos seis torneos.

Es por ello que la novena larense estructuró su plantel para ser más competitivo, incorporando a Hernán Pérez y Odúbel Herrera, quienes se unirán a Juniel Querecuto, Jermaine Palacios, Jeksson Flores, Gorkys Hernández, el cubano Rangel Ravelo y al flamante grandeliga de los Nacionales de Washington Ildemaro Vargas para reforzar la ofensiva.

El pitcheo crepuscular seguirá comandado por los abridores Williams Pérez, Néstor Molina, Luis Madero y Raúl Rivero, además de los relevistas Vicente Campos y Yapson Gómez, quienes garantizan éxitos al manager Carlos Mendoza.

Por su parte, el campeón Magallanes también se perfila como firme aspirante en la revalidación de su corona con un plantel sólido que dirigirá el estelar catcher boricua Yadier Molina.

Los criollos Alberth Martínez y Rayder Ascanio vuelven a ser piezas importantes en un lineup carabobeño que con toda seguridad se reforzará con peloteros de la MLB, toda vez que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) levantó las sanciones que privaban sobre el Magallanes.

Sus importados, liderados por los cubanos Lázaro Hernández, Yoel Yanqui, Maikel Serrano y el lanzador nicaragüense Roniel Raudes, prometen grandes satisfacciones a la fanaticada más numerosa del circuito peloteril venezolano.

En cuanto a Caribes de Anzoátegui tenemos que conservar su núcleo de peloteros que los ha llevado consistentemente a la postemporada en los últimos años. Peloteros de la talla de Williams Astudillo, Balbino Fuenmayor, Herlis Rodríguez, Tomás Telis, Niuman Romero, Asdrúbal Cabrera, Víctor Reyes, José Sardiñas, José Marco Torres, Loiger Padrón, Jean Toledo, Jairo Díaz, Omar Bencomo y Julio Pinto, estás listos para la acción; mientras que los grandeligas Diego Castillo, José Azócar, Rafael “Balita” Ortega, Luis García y José Buttó podrían incorporarse al plantel oriental.

EN LA PELEA

Del resto, los Leones del Caracas lucen más fuertes que en la temporada anterior cuando protagonizaron una sólida ronda regular.

Con las incorporaciones de Gabriel Noriega y los hermanos Oswaldo y Orlando Arcia, el equipo capitalino está llamado a disputar puestos importantes en la próxima temporada, donde contará además con peloteros probados como Wilfredo Tovar, Aldrem Corredor, Alexander Palma, Leandro Cedeño, José Rondón, Anthony Jiménez, Lenyn Sosa, Jhonny Pereda, Alexfri Plánez, más el refuerzo dominicano Isaías Tejeda.

Los Tiburones de La Guaira, equipo que no obtiene un título en la LVBP desde hace 36 años (1985-1986), también luce notablemente mejorado para la venidera zafra, en la cual aseguran saldrán del marasmo con jugadores como José “Cafecito” Martínez, Danry Vásquez, Junior Sosa, Lorenzo Cedrola, Junior Guerra y Francisco Arcia.

Tigres de Aragua, con su nuevo manager Jackson Melían, así como con el antesalista Carlos Rivero; Aguilas del Zulia y Bravos de Margarita, también cuentan con interesantes piezas para despuntar en el torneo que se inicia este sábado 22 de octubre, fecha en la que se dará la voz de ¡Playball!

