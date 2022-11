CIUDAD MCY.- A un año del triunfo de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, la mandataria manifestó que su discurso no ha cambiado en lo absoluto, puesto que sus palabras siguen siendo coherentes desde el primer día, profesando amor, respeto, justicia y mucha solidaridad por un pueblo que la necesita.

La mandataria regional manifestó que este año ha sido de muchos frutos, de mucha visión, pero sobre todo de mucho crecimiento para Aragua.

“Increíblemente he crecido por dentro, con un espíritu más fortalecido y en avanzada, convencida que hay que seguir luchando por un pueblo que lo necesita y que debemos acompañar”, señaló.

Carpio destacó que en un año nunca ha abandonado la calle y se ha mantenido atendiendo las necesidades del pueblo.

“Estamos en campaña, no hemos dejado estar en la calle desde aquel día de las elecciones. Desde que comenzamos las campañas, hemos atendido las necesidades del pueblo del sur de Aragua, el este de Aragua”, manifestó.

Resaltó que falta mucho por hacer, pero está convencida de que los grandes retos dejan grandes victorias.

“Pido disculpa tal vez por la tardanza, pero han pasado eventos naturales que de alguna u otra manera nos han retrasado un poquito”, enfatizó.

La gobernadora comentó que muchas personas le preguntan si no se cansa de tantas actividades diariamente, a lo que ella siempre responde: “Duermo una o dos horas y me vuelvo a levantar tempranito con buen ánimo, con más esperanza, con más expectativa, con la misma voluntad, con la misma disposición y con el mismo compromiso”, resaltó.

La mandataria regional agradeció desde su corazón tanto cariño recibido, por el compromiso, por ese pacto hecho desde lo profundo de su ser para avanzar, «gracias a las Estructuras del partido, gracias a las Ubch, gracias a todos los alcaldes, a todos los hombres y mujeres que me han acompañado desde aquel día, porque no es fácil asumir las riendas de un estado, pero siento que con el acompañamiento de ustedes lo estamos logrando”, puntualizó.

Karina Carpio aseguró que hoy en día tiene posibilidades, pero recordó sus orígenes y su esencia como persona, «yo vengo de ahí. Por eso es que yo no puedo perder eso. Yo vengo de un barrio, vengo de una comunidad con muchas necesidades, con muchas carencias y verlos a ellos me hace ver reflejada. En el niño que necesita, porque yo también tuve necesidades, la mujer abatida, la mujer con toda sus tribulaciones. Para mí no es nada ajeno. Yo crecí ahí y todavía sigo creciendo con todo lo que pude haber pasado; toda mi pobreza; con todas mis necesidades. Si yo lo logré, ellos también pueden lograrlo”, finalizó.

Andreina León