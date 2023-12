CIUDAD MCY.-El jugador de las Águilas del Zulia, Rougned Odor, se convirtió en la gran figura del triunfo 7-2 que consiguieron este viernes ante los Tigres de Aragua por el comodín para el Round Robin.

El toletero se fue de 5-3 con un jonrón, tres carreras impulsadas y una anotada para comandar a los rapaces en su búsqueda por la lucha de enero.

Tras finalizar el encuentro Odor conversó con el circuito radial de las Águilas sobre su desempeño y lo mucho que representa este triunfo para el equipo rapaz.

“Contento por los triunfos que hemos conseguidos. Tenemos buena química y este sábado buscaremos el triunfo que nos conduzca a la siguiente ronda”, expresó.

“En los últimos dos juegos me he sentido mejor en el plato. Con el coach de bateo he ajustado aspectos que no estaban bien”, agregó Odor en sus declaraciones.

Con respecto al jonrón, el jugador afirmó que se encontraba a la espera de un buen lanzamiento para poder dar un batazo que ayudara a su equipo a tomar ventaja en el marcador.

“Me lanzaron una slider y pude conectar el jonrón. Yo sólo estaba esperando un buen pitcheo y se dio”, concluyó.

Información de Líder