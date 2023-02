CIUDAD MCY.- El vocero de la Cancillería de China, Wang Wenbin, en su habitual conferencia con los medios de prensas nacionales e internacionales en Beijing, aseguró que «nunca aceptaremos que Estados Unidos imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas. La posición de China sobre la crisis en Ucrania se puede resumir en una frase, y es promover la paz y el diálogo. Es lo que está pidiendo la comunidad internacional».

El portavoz también los instó a reflexionar sobre lo que ha hecho y a dar pasos prácticos para enfriar la situación y promover la paz. También sostuvo que la asociación estratégica entre Rusia y China se basa en a no confrontación y la no selección de terceros países, por lo que no aceptan que Washington señale con el dedo y coaccione las relaciones entre Beijing y Moscú.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que su país disponía de pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania y alertó de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales, señalando que cualquier suministro causaría un problema grave”.

AGENCIAS