CIUDAD MCY.- “Con el secuestro de Alex Saab, el imperio y la derecha pitiyanqui, rompieron las condiciones para el diálogo”; así lo afirmó el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, en la reunión con el Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”, este lunes en Caracas.

El Mandatario Nacional fue enfático: “En relación con el diálogo, particularmente, he hecho más de mil llamados al diálogo. En todas las coyunturas, en la violencia del 2013, en las guarimbas del 2014, el diálogo que protagonizamos de más de 7 horas en el Palacio de Miraflores por televisión el 10 y 11 de abril en el 2014″.

Y continuó el Presidente, enumerando las convocatorias al diálogo: “En 2015, 2016, diálogo político, nacional, económico, diálogo con todos los movimientos sociales, movimientos culturales, diálogo internacional, en fin, con todos. En el 2017 con la llegada de Donald Trump, cuando la derecha venezolana se fue a la guerra, a la insurrección, a quemar gente viva, a trancar calles, en estas situaciones extremas siempre convoqué al diálogo. Con la Constituyente en 2017, con la participación del Papa en el 2015. Siempre he convocado y lo seguiré haciendo, al diálogo”.

Para el presidente Constitucional de la República, es importante destacar que “siempre respetando las reglas del juego, jugando limpio, respetando al adversario, y con el secuestro de Alex Saab, sencillamente los Estados Unidos de Norteamérica y la oposición pitiyanqui, de la oposición unitaria, rompieron las reglas de juego del respeto, de la convivencia, cuando han secuestrado, violando el Derecho Internacional, a un miembro de la Comisión de Diálogo en México”.

“Un diplomático venezolano, representante ante el mundo para romper el bloqueo, para traer alimentos, medicinas, gasolina, a nuestro país como lo hizo Saab. El gobierno gringo le dio una puñalada por la espalda, el gobierno gringo tenía conocimiento, porque ellos sabían que si secuestraban a nuestro diplomático en Cabo Verde que estaba luchando por su libertad y vida, íbamos a tomar medidas contundentes que están en pleno desarrollo”, puntualizó.

El jefe del ejecutivo, en cuanto a medidas a tomar dijo: “La primera fue suspender el diálogo. Suspenderlo y punto. Un representante del departamento de Estado norteamericano, salió a decir las mismas palabras de Gerardo Blyde, a decir que “a Maduro no le interesa el país”, si no hay respeto a las reglas de juego, al derecho internacional, no hacemos nada allí”.

Por otra parte, también aclaró: “Tuvimos grandes logros en unas fases del diálogo, toda la oposición guaidocista, o casi toda, se inscribió en las elecciones, está haciendo campaña electoral, quiere ganar gobernaciones y alcaldías, gran logro del diálogo por parte nuestra. Los sacamos del abstencionismo, del camino violento y los trajimos a las elecciones. Primer paso, punto a favor”.

Finalmente explicó: “Nos preparamos bien para la Comisión de Diálogo, con Jorge Rodríguez, Diva Guzmán, Nicolás Ernesto Maduro, Génesis Garbet, entre otros, llevamos propuestas completas, de varios tipos, certeras y viables. Nos reunimos, con Gerardo Blyde, Estalin González, en fin, trabajamos con buena fe. El gobierno de Estados Unidos le aseguró a la oposición que no se iban a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo, e hizo todo lo contrario y lo hizo con alevosía, con espíritu criminal, y secuestró a nuestro diplomático para que se acabara el diálogo y todo lo que habíamos avanzado.

Información VTV