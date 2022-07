CIUDAD MCY.- La MajorLeague Baseball(MLB) definió las llaves de ocho jugadores que participarán en el tan esperado Home Run Derby, evento que se realizará la noche de este lunes en el DodgerStadium, y donde Ronald Acuña Jr tendrá que enfrentarse al slugger de los Mets de Nueva York, Pete Alonso.

Acuña Jr podría ir por una revancha en esta edición, luego de haberse enfrentado a Alonso en la segunda vuelta del Festival de Jonrones del 2019, y haber caído por un solo cuadrangular, pues el conteo quedó 19-20 a favor del primera base de los metropolitanos.

Sin embargo, durante esa primera vez para el criollo, dejó grandes sensaciones en sus seguidores, al mandar 44 pelotas a las gradas, de las cuales 10 de ellas viajaron a 450 pies, de acuerdo con MLB.

Actualmente, Acuña ha conectado 60 hits en 57 juegos, 8 de ellos han Sido cuadrangulares, además, acumula 10 dobles, 28 boletos y promedio de bateo de .271 con los Bravos de Atlanta.

Las otras llaves dispuestas para este Home Run Derby, muestran a KyleSchwarber (Filis) vs. Albert Pujols (Cardenales), Juan Soto (Washington) vs. José Ramírez (Cleveland) y CoreySeager (Texas) vs. Julio Rodríguez (Seattle).

JHOSMARI BLANCO