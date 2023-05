CIUDAD MCY.-El conjunto aragüeño comenzó formalmente los entrenamientos para la entrante campaña en Barquisimeto, dentro de las instalaciones del estadio Antonio Herrera Gutiérrez con la participación de 28 jugadores bajo las órdenes del manager Juan Querecuto.

Entre los peloteros que dijeron presente, resaltan los colombianos Derwin Pomare y Jhon Peluffo, dos de los cinco importados anunciados del equipo.

La jornada arrancó con el habitual meeting por parte del Gerente General; Emilio Carrasquel, Gerente Deportivo; Fryddmar Álvarez y luego las palabras del manager Querecuto seguido por los demás técnicos. Luego de ello, tanto jugadores de posición como lanzadores, empezaron los distintos programas establecidos por el cuerpo de trainers en la parte física para luego ir al diamante a practicar la defensa, los serpentineros soltar los brazos y concluir con la práctica de bateo.

Tras la culminación de la práctica, Samanes recibió la visita del equipo Sub25 de Titanes de Caracas, que participará en un evento internacional a finales de septiembre. Los dirigidos por Querecuto se alzaron por marcador de 6×0 ante los visitantes, donde destacaron todos los lanzadores que vieron acción al no permitir rayitas como Wilser Barrios quien abrió el compromiso, seguido de Jesús Yépez, el colombiano Jhon Peluffo, Juan Querecuto Jr, Jhondaniel Medina, Wuilder Rodriguez, el invitado Yoervis Medina y culminó el zurdo Elvis Urriola.

A la ofensiva, destacó el otro colombiano; Derwin Pomare que ligó de 3-2 con cuadrangular de 2 carreras, también anotó en par de ocasiones. Omar Carrizales fue otro apreciable con el madero, el zurdo bateó de 2-2 con una empujada.

Iniciamos con buen pie esta pretemporada, nos preparamos para esto. Tanto bateadores como lanzadores lucieron hoy, seguimos trabajando para llegar listos al 13 de mayo. Para mi es muy importante contar con muchos peloteros este primer día, ahí se ven las ganas que tienen cada uno para esta temporada, todos llegaron listos, no vinieron a prepararse. Durante el juego me gustó lo selectivo que estuvieron los bateadores, además que salieron todas las jugadas de rutina e hicimos buenos contactos a la ofensiva. En cuanto a los colombianos, Peluffo será una pieza muy importante en el bullpen, hoy se vio mu bien al igual que Pomare, me gusta mucho porque son jugadores agresivos”, destacó Querecuto.

Listado de jugadores que se reportaron:

Lanzadores: Bryan Francisconi, Christian Sumoza, Elvis Urriola, Fabian Blanco, Francisco Carrillo, Frank

López, Javier Gorrín, Jesús Yepez, Jhon Peluffo, Jhondaniel Medina, José Guzmán, Juan Querecuto Jr,

Melvi Acosta, Vicente Campos, Wilser Barrios, Wuilder Rodriguez.

Infields: Breyvic Valera, Deiner López, Derwin Pomare, Luis Tellechea, Yonathan Mendoza.

Outfields: Brandon Linares, Eduardo Diaz, Omar Carrizales, Rafael Martínez.

Receptores: Alex Monsalve, Jerry Seitz, Pabel Manzanero.

Invitados: Yoervis Medina (Lanzador), Néstor Heredia (Infield).

Prensa Samanes de Aragua