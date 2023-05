CIUDAD MCY.- El incendio forestal desatado hace varios días en la región chilena de Valparaíso está hoy contenido, pero las autoridades mantienen la fase de alerta roja con el objetivo de prevenir una eventual reactivación.

La emergencia abarca las comunas de Zapallar y Papudo, colindantes con el cerro La Higuera, donde las llamas calcinaron poco más de 360 hectáreas de vegetación.

En el combate al fuego trabajan 11 brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), tres unidades coordinadas por la municipalidad de Zapallar y varios medios aéreos que este lunes no entraron en acción debido a las malas condiciones del tiempo.

Hasta el momento ninguna vivienda fue afectada por el siniestro y no se reportan lesionados; sin embargo, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, llamó a los vecinos a no acercarse al lugar de la emergencia. El director general de la Conaf, Luis Correa, explicó que el incendio se mantiene activo técnicamente, si bien no presenta avance ni mayor actividad.

Agregó el funcionario que en cuanto mejoren las condiciones meteorológicas se realizará una nueva evaluación para conocer a cabalidad la superficie y las áreas dañadas.

La principal hipótesis sobre el inicio del fuego es un cortocircuito ocurrido en el tendido eléctrico en la parte alta del cerro La Higuera.

AGENCIAS