El presidente de México comentó que le daría vergüenza que el Gobierno de Perú le brindara loas o cualquier clase de reconocimientos

CIUDAD MCY.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que le daría vergüenza que el Gobierno de Perú le brindara loas o cualquier clase de reconocimientos, esto por las constantes disputas con su par, Dina Boluarte.

Con 11 votos a favor, el 22 de mayo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la moción que rechaza las declaraciones del mandatario mexicano y lo declaró ‘persona non grata’.

«Si esos legisladores o la señora que detenta el poder (Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza. Me sentiría muy mal», afirmó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador reiteró que, para él, esta designación es un «timbre de orgullo» y agradeció al Gobierno peruano por ello.

Sin embargo, expresó su «respeto, admiración y cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una elite, una minoría rapaz. Políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos, intelectuales alcahuetes; no es el pueblo».

Desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Boluarte y calificó el acto como golpe de Estado.

En tanto, Dina Boluarte acusó al mandatario mexicano de injerencia y apuntó que López Obrador incluso se niega a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

MARCOS GAVIDIA