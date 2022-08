CIUDAD MCY.- “La revolución necesita diversidad y eso lo estamos demostrando, no es que lo estemos diciendo, lo estamos demostrando. El solo hecho de su presencia aquí, Honorables Diputados de partidos que nos adversaron y nos adversan, es un indicativo de que esta revolución está naciendo sobre todo con el respeto a todas las corrientes y el respeto al derecho a la participación, a la libertad de expresión, a la libertad de crítica, a la libertad de pensamiento”.

De esta manera profética, hace 22 años, el 19 de agosto de 2000, el presidente Hugo Chávez Frías resumió en su discurso ante la nueva Asamblea Nacional (AN), lo que sería el devenir de la República Bolivariana de Venezuela, justamente luego de haber arrasado en las elecciones de ese año, ya que todos los cargos de mandato popular debían relegitimarse tras la aprobación inédita del pueblo de la nueva Constitución Nacional de 1999.

El 30 de julio de 2000 se realizan las mega-elecciones y Chávez gana con 59% de los votos. Al mes siguiente, se juramentaba por segunda vez, y en forma contundente, al igual que en 1998, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

«Juro delante de esta revolucionaria Constitución Bolivariana que lucharé sin descanso junto a nuestro Pueblo, siempre junto a nuestro Pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Revolución Bolivariana recogida por mandato popular en esta Constitución, lo juro», fueron las palabras de aquel segundo juramento, el 19 de agosto de 2000, desde el Palacio Federal Legislativo.

“Esta revolución no está naciendo con las ramas torcidas como nacieron otros procesos anteriores en Venezuela, porque nacieron negando el resto, nacieron arrasando la tierra, nacieron desconociendo los derechos, nacieron con la rama torcida y nunca se pudieron enderezar. Nosotros somos los primeros y me cuento entre los primeros de los más interesados en que esta revolución de fin del siglo XX y comienzos del XXI nazca respetando los soberanos y supremos derechos de todos los individuos y de todo el colectivo venezolano”, acotó Chávez en aquella memorable fecha.

En las ideas que comunicó ese día, acotó que la historia es una sucesión de acontecimientos en cadena que son impulsados o generados por fuerzas sociales diversas, por corrientes diversas.

“Esas corrientes sociales pudiéramos clasificarlas en dos, casi siempre es así: las corrientes o fuerzas sociales que pujan por la transformación, por la revolución, por el cambio verdadero y las corrientes o fuerzas sociales que pujan por la conservación de lo que existe. He allí el eterno enfrentamiento o la eterna lucha de los pueblos a lo largo de la historia”, dijo, augurando lo que viviría Venezuela en los siguientes años del siglo XXI.

Y dijo más: recordó que el pueblo pidió constituyente para acabar con el viejo sistema de cosas del sistema puntofijista del siglo XX. Eso fue posible con el Referéndum Consultivo para decidir sí o no a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, celebrado el 25 de abril de 1999 cuando fue aprobada abrumadoramente por más del 81% de la votación. Para el 20 de noviembre de 1999, la plenipotenciaria ANC termina el proyecto de Constitución y fue el 15 de diciembre del mismo año, cuando el gobierno del presidente Chávez impulsó un segundo referéndum constitucional para la ratificación de la Constitución Bolivariana ganada por el Poder Popular. A raíz de esta nueva constitución, el 30 de julio de 2000 todos los cargos de elección popular se vieron obligados a relegitimarse, resultando en una victoria popular revolucionaria sin precedentes.

“Pues estamos en pleno proceso constituyente, eso no ha concluido, apenas, repito, obtuvimos triunfos en alguna etapa del proceso pero ¡cuántas faltan por delante!. Y es así como derribamos pacíficamente y en democracia los componentes dominantes del viejo orden político y voy a subrayar esa expresión que he dicho: derribamos pacíficamente y en democracia, los elementos dominantes del viejo orden político y subrayo otra vez, orden político, porque sólo de eso se trata lo que hasta ahora hemos logrado”, dijo Chávez hace 22 años, un día como hoy, 19 de agosto.

El comandante hizo entonces un llamado a los representantes parlamentarios, gobernadores y alcaldes de la derecha que fueron relegitimados por las elecciones del 2000:

“Lo vuelvo a repetir, vuelvo a hacer un llamado a quienes aquí están, diputados, gobernadores, alcaldes, etc., que comenzaron sus gestiones o nacieron al mundo político en el medio o en el seno del régimen anterior, yo les hago un llamado como venezolano, a que tomen conciencia que aquel orden más nunca volverá y que fracasó rotundamente y que se sumen, repito como lo dije al comienzo, con todas sus diferencias y sus críticas, que se sumen al proceso de cambio, a impulsar un proceso democrático de verdad, amplio y profundo. Necesario es que no se vayan a quedar amarrados a los conceptos y a la praxis de las fuerzas conservadoras”.

Pidió a los dirigentes de derecha a escuchar ese humilde consejo y ser leales al pueblo venezolano en aquel inicio del siglo XXI.

“No vayan a creer que están aquí para volver la situación atrás. No. Oigan el clamor del pueblo que parte importante de él votó por ustedes. No se confundan, os ruego, como se decía antes, que no os confundáis de concepto y de contexto. Esto no tiene marcha atrás, no pretendáis lo imposible porque si lo pretendéis, os quedaréis. Sí, poco a poco se irán quedando, uno tras otro y uno tras otro». manifestó, en increíble augurio que se hizo realidad.

“Nosotros hemos sido no sólo tolerantes sino creo que amplios y abiertos y queremos seguirlo siendo y lo seguiremos siendo, aguantaremos toda crítica, todo señalamiento, eso es positivo, además, a mi me gusta mucho el contraste, pero eso sí, pedimos lealtad con el país, lealtad con la esperanza que es de todos, lealtad con la posibilidad que es de todos de construir un verdadero país, de salir de esta catástrofe histórica a la que nos trajeron los últimos cincuenta años de falsa democracia y de falsos demócratas”.

Información VTV