CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, conjuntamente con un equipo de científicos se encuentran levantando la información para el diseño del nuevo mapa cartográfico de Las Tejerías, estado Aragua.

Estos planos incluirán las zonas de riesgo para la reorganización urbana de la zona afectada por un alud, que afectó esta importante región geográfica, el pasado 08 de octubre, y que se ha convertido en una de las consecuencias más graves de las lluvias torrenciales que han afectado a Venezuela en 2022, en el tránsito -hasta ese momento- de más de 40 ondas tropicales.

Al respecto, el ministro Menéndez destacó que la capital del municipio, Santos Michelena, tiene tres quebradas grandes en la que caen directamente 94 afluentes, que ocupan una cuenta de apenas 39 kilómetros.

En declaraciones a Telesur, el vicepresidente dijo “los ríos hay que respetarlos, hay que dejarlos libres y al agua no se le debe contener, no se le debe retener, sino que hay que darle canales de circulación para que precisamente no genere los impactos”.

Menéndez, describió que con mediciones geodésicas se está construyendo el perfil de la fuerza del caudal del río, que fue capaz de arrastrar terrenos en la zona central del país.

“Eso va a ser fundamental para todas las obras hidráulicas, hay que calcular aguas arriba y adicionalmente, lo que son las áreas de afectación, es un tema que es fundamental para el mapa de riesgo que se tiene”, indicó.

Por otra, parte, en una exposición durante la alocución presidencial, de este lunes 17 de octubre, el vicepresidente Sectorial, quien es geógrafo, explicó que las zonas habitadas de Las Tejerías se fundaron en lo que eran los abanicos de las zonas de desplazamiento de los ríos cuya deposición generó las condiciones para que se diera un alud.

En la intervención mencionó que uno de los aspectos importantes que se da tanto en las cuencas y las costas del país, es que las mismas son pequeñas. Agregó, en su explicación, que el curso de agua es corto y, se acumulan mucha cantidad en periodos muy breves.

«Unas líneas estratégicas que se tienen en este momento es, ya definir (…) el mapa de amenaza que se presenta en la zona», dijo.

AVN