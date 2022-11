CIUDAD MCY.- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostendrá un encuentro con representantes de WikiLeaks, sitio web fundado por el periodista australiano Julian Assange, quien permanece privado de libertad en Reino Unido luego de revelar documentos secretos de Estados Unidos y otros países, informó Prensa Latina.

La defensa de la liberación de Assange y la oposición a su extradición a Estados Unidos serán algunos de los principales temas de la agenda de conversaciones entre el fundador del Partido de los Trabajadores y los periodistas de WikiLeaks.

La columnista Mónica Bergamo, del diario Folha de Sao Paulo, informó que la reunión será coordinada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, e indicó que los representantes del sitio web que acudirán al encuentro serán Kristinn Hrafnsson y Joseph Farrell.

Además, Hrafnsson y Farrell acudirán a ciertos compromisos que tienen con los grupos de trabajo de Comunicación y Relaciones Exteriores del gobierno de Lula en Río de Janeiro y Sao Paulo.

El pasado mes de junio, el recientemente electo Presidente brasileño condenó la aprobación concedida por Reino Unido para extraditar a Assange a Estados Unidos.

«¿Qué crimen cometió Assange? Si él va a Estados Unidos, extraditado, ciertamente es cadena perpetua y seguramente morirá en la cárcel», lamentó.

Según información de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y de WikiLeaks difundida en 2015, funcionarios estadounidenses mantuvieron espionaje al gobierno de la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016). Las fuentes, citadas por Prensa Latina, precisan que 29 teléfonos de miembros y ex integrantes de su gestión fueron intervenidos. En 2016 Rousseff sufrió un golpe parlamentario judicial que puso fin a su mandato.

En 2010, Julian Assange fundó el sitio web que se caracterizó por exponer en ese mismo año más de 700.000 pliegos confidenciales relacionados con actividades militares, crímenes de guerra y espionaje por parte de EEUU, especialmente llevados a cabo en Iraq y Afganistán. Los contenidos fueron replicados por medios como The New York Times y The Guardian.

En consecuencia, Assange fue arrestado en la Embajada de Ecuador en Lonres, Reino Unido, en 2019, y posteriormente trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

Actualmente el periodista espera que la justicia británica determine el veredicto de la aprobación presentada por sus abogados contra la orden de extradición emitida en junio por la entonces ministra de Interior, Priti Patel.

Si Assange es extraditado a EEUU, podría ser condenado a 175 años de cárcel por 17 cargos relacionados con violaciones a la ley de espionaje.

AVN