CIUDAD MCY.- En una entrevista con el medio argentino C5N, grabada antes de su intervención del miércoles por problemas de salud y publicada este fin de semana, el Papa abordó diversos temas de la agenda política y social internacional como Jefe de Estado que es, y en particular, opinó

“El ‘lawfare’ empieza a través de los medios de comunicación, que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y para condenar basta el volumen de ese sumario, aunque no se encuentra el delito”, dijo el sumo pontífice.

Junto con Luis Inácio Lula da Silva, el Papa Francisco también consideró como víctima de ‘lawfare’ a la exmandataria brasileña Dilma Roussef, quien fue destituida el 31 de agosto de 2016 por el senado brasileño en un cuestionado proceso de ‘impeachment’.

“¿Qué pasó con Dilma Roussef? No pudieron, una mujer de manos limpias, excelente mujer, no pudieron y con Lula lo metieron en cana (sic) y todo eso y no pudieron”, manifestó en la entrevista realizada en el Vaticano.

Frente a estas prácticas, el máximo referente del Catolicismo sugirió alzar la voz y denunciar las irregularidades en los procesos judiciales. “Los políticos tienen esa misión, de desenmascarar una justicia que no es justa”, remarcó Francisco.

PAPA ADVIERTE DE LA ULTRADERECHA

En otro momento de la conversación, el religioso argentino se refirió al avance de la ultraderecha en el mundo.

“La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre. Porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta. El antídoto para enfrentarla es la justicia social. Si vos querés discutir con un político o pensador de ultraderecha, hablá de justicia social, hablá en horizontal”, planteó Francisco.

El lawfare se ha erigido como instrumento de la derecha en América Latina para, mediante la manipulación mediática y luego con el concurso de los sistemas judiciales, condenar y convertir en cadáveres políticos a los líderes progresistas.

Así se ha atacó a Lula, se quiere sacar de en medio a Cristina mediante un proceso pendiente aún de las apelaciones, y se ha dictado orden de captura en Ecuador contra el expresidente Rafael Correa, sin contar los cincos años de injusta prisión sufridos por su exvicepresidente Jorge Glass.

MARCOS GAVIDIA