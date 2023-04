CIUDAD MCY.- Un día como hoy el Libertador, Simón Bolívar, planteó su renuncia definitiva a la Presidencia de la República, durante el Congreso Admirable que él mismo había convocado entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1830, en un fallido intento por evitar la disolución de la Gran Colombia.

Ante el mencionado Congreso, instalado en la ciudad de Bogotá, el Libertador expresó fervorosamente lo siguiente:

“¡Colombianos! hoy he dejado de mandaros. Veinte años ha que os sirvo en calidad de soldado y magistrado. En este largo período hemos conquistado la patria, libertado tres repúblicas, conjurado muchas guerras civiles, y cuatro veces he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo espontáneamente cuatro Congresos Constituyentes. A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben estos servicios; a mí la gloria de haberlos dirigido. (…) Temiendo que se me considere como un obstáculo para asentar la República sobre la verdadera base de su felicidad, yo mismo me he precipitado de la alta magistratura a que vuestra bondad me había elevado.”

Convencido Bolívar de que su distanciamiento de la patria ayudaría a la unidad de la República, o por lo menos a la paz y concordia entre los colombianos, también señaló:

“Debéis estar ciertos de que el bien de la patria exige de mí el sacrificio de separarme para siempre del país que me dio la vida, para que mi permanencia en Colombia no sea un impedimento a la felicidad de mis conciudadanos.”

Ante esta decisión del Libertador, el 4 de mayo de 1830 fueron electos como Presidente de la República, Joaquín Mosquera, y Domingo Salcedo como Vicepresidente, quienes asumirían la responsabilidad de continuar dirigiendo la patria bolivariana. Fue esta una de las últimas acciones públicas de Simón Bolívar, quien falleciera a tan sólo siete meses de su renuncia el 17 de diciembre de 1830.

AGENCIA