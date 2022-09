**“Lo que andaba buscando era que el joropo venezolano se diera a conocer mucho más fuera de nuestras fronteras y por eso fusioné el joropo con el rock y salió esta versión de grupo Metallica”, afirmó el músico larense**

Ciudad MCY.- El arpista Alex Martínez ha dejado el nombre de Venezuela bien en alto luego de que versionara el tema “NothingElseMatters” de Metallica en joropo venezolano, este nuevo sencillo ha causado tanto revuelo que hasta llegó a los oídos de la prestigiosa banda de rock pesado.

Martínez, oriundo del estado Lara ha trabajado incansablemente durante 20 años para dar a conocer su música a través del arpa versionando diferentes géneros musicales y es hasta el año 2019 que creó que esta fusión y tomó auge el año pasado cuando los productores del afamado grupo de rock escucharon esta creación que les llamó la atención.

Durante una rueda de prensa dada en un reconocido hotel de la ciudad Jardín, el arpista relataba como había sido toda esta travesía que le parecía un sueño. “Estoy muy contento con esto de Metallica porque he podido seguir mi carrera de solista que era lo que siempre quise desde un principio cuando empecé con el arpa”.

Asimismo, comentó que para este tema utilizó dos arpas, cuatro, batería y bajo. “Todos mis discos están grabados con arpa, cuatro, bajo y maracas. Este fue el primer disco donde agrego la batería rompiendo lo que ya venía haciendo… En este tema en particular no incluí las maracas cosa que me arrepiento hoy en día pero bueno, ya el tema está hecho y gustó mucho gracias a Dios”.

Los productores de Metallica al escuchar esta excelente versión sin dudarlo contactaron al criollo para ofrecerle una participación en el documental que sacaran para celebrar los 40 años de la banda.

Debido al reconocimiento que Martínez ha obtenido gracias a esta versión estará ofreciendo unas presentaciones en Venezuela siendo la primera en la ciudad de Maracay el viernes 7 de octubre y posteriormente tendrá dos presentaciones más en la ciudad de Valencia.

Por otro lado, el músico desea compartir todos sus conocimientos con aquellas personas que deseen aprender de este bello arte como lo es tocar arpa o perfeccionar sus técnicas. Dictará una Master Class en Valencia de manera presencial y totalmente gratis.

Vale destacar que Martínez participó en el concierto que se llevó a cabo en Caracas del maestro Oscar D´ León en el teatro Teresa Carreño y expresó que “esa experiencia fue muy bonita porque compartir con un artista de esa talla siempre te quedara aprendizajes”.

Por otra parte, el artista venezolano está dando de qué hablar y no solamente por su auge con la banda de rock pesado sino también por las tres nominaciones para los premios Pepsi Music como: mejor artista, mejor álbum y mejor video.

Contó que va a participar entre los artistas invitados para los conciertos de Nathalia Jiménez en el país, “ella me invitó a ambos conciertos, el de Caracas y el de Maracay, así que las personas que asistan podrán deleitarse con mis canciones”.

Es de destacar que este arpista criollo se encuentra en la lista de los Latin Grammy, que es un listado que se hace previo a las nominaciones. Desde Ciudad MCY le deseamos muchos éxitos a este joven que día tras día trabaja para dejar el nombre de Venezuela en alto.

ANAÍS RONDÓN