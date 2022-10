CIUDAD MCY.- Los parlamentarios que forman parte de la comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) realizaron este jueves un recorrido en Las Tejerías para evaluar los trabajos de recuperación en esta comunidad que fue afectada por las lluvias el pasado sábado.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que contribuirán en la recuperación de la infraestructura de la zona para el apoyo y la atención integral de las familias damnificadas.

«Nosotros estamos dispuestos a aportar para que la Asamblea Nacional se encargue de la recuperación de la escuela de Las Tejerías o del Hospital que está en la Autopista Regional del Centro», expresó.

Destacó el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y regional, así como el pueblo venezolano, que ha trabajado para la recuperación de Las Tejerías.

«Están los habitantes, las personas, propietarios, y están los vecinos, los jefes de calle, atendiendo a esta emergencia», expresó.

Rodríguez añadió que la sede administrativa de la Asamblea Nacional continúa como centro de acopio para todos los que deseen contribuir para atender a los afectados.

Asimismo, detalló que la AN contribuyó con agua potable y alimentos enlatados.

«Nosotros queríamos aportar un grano de arena, nos enfocamos en agua potable y alimentos enlatados», recalcó.

Por otra parte, indicó que propondrán que todos los diputados, pertenecientes al estado Aragua, a que realicen guardias en el Centro de Comando, instalado en Las Tejerías, hasta que esté recuperado toda la comunidad.

«Estamos disponiendo que los diputados de Aragua hagan guardia. Tenga la absoluta certeza de que el Gobierno Bolivariano no va a descansar hasta que esté restituido Las Tejerías. No nos vamos a mover, no nos vamos a salir, hasta que esté recuperado Las Tejerías», puntualizó.

JENNILET DÍAZ