*** Los integrantes de esta organización deportiva mantienen una rutina de entrenamientos que les ha permitido dejar en alto el estado y el país, durante eventos nacionales e internacionales ***

CIUDAD MCY.- En los espacios del gimnasio vertical ubicado en La Candelaria, en el municipio Mario Briceño Iragorry, se encuentra el centro de entrenamiento y Escuela de Esgrima “Félix Bisot”, institución que brinda la oportunidad a jóvenes y adultos de adquirir una preparación física y mental en esta disciplina que ha se ha posicionado en grandes eventos dejando en alto el nombre del estado Aragua y del país.

Iván García, delegado de esta institución formativa, informó que se están preparando para una competencia nacional que se llevará a cabo en el estado Yaracuy, donde participará la categoría infantil, tanto de florete como de espada.

De igual manera, manifestó que también estarán participando en un chequeo nacional que se realizará el venidero mes de junio en Mérida. “En Colombia, nuestra atleta tuvo una gran participación; también estuvimos en el Ranking Nacional, que permitió acumular puntos a los muchachos para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos; la preparación es constante, el último trimestre del año también estaremos en Mérida”, informó el delegado.

A su vez, manifestó que en esta disciplina deportiva pueden participar personas de cualquier edad, porque existe inclusive la categoría master, que incluye personas de 40, 50 y hasta 60 años. “Es una preparación física y mental, hay que tener mucha disciplina, es una formación completa, de como hablar, como pararte, cómo caminar, es de gran provecho para todos los que se quieran formar”, mencionó García.

El delegado acotó que se encuentran en el gimnasio vertical de La Candelaria desde las 9:00 am hasta las 6 pm, dispuestos a recibir a todo aquel que desee participar, pudiendo hacerlo en las categorías infantil, preinfantil, cadete, precadete y master, comprendiendo un rango de edad desde los 5 hasta los 99 años.

Por otro lado, Mariángel Rodríguez, joven atleta de 16 años, que lleva cinco años en la práctica de esgrima en la Escuela “Félix Bisot”, participó en los Panamericanos de Bogotá realizados recientemente. “Fue un honor, un orgullo, representar a Venezuela, espero repetir esta experiencia, pero en otro nivel más alto”, comentó la atleta.

Rodríguez envió un mensaje a la juventud para que no se rinda: “La esgrima es un deporte de constancia, es algo que tienes que seguir intentándolo, hay que seguir esforzándose, quizás en esta competencia no tuve los mejores resultados, pero si me caí, me vuelvo a levantar”.

REINA BETANCOURT