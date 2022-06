CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció este lunes a su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, por su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, excluidos de la Cumbre de Las Américas.

«Determinante y firme posición la del Presidente de México @lopezobrador_. Agradecemos su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los países de este continente merecen ser respetados. Defenderemos siempre la soberanía y la independencia de los pueblos. ¡Unión!», publicó el mandatario venezolano en su cuenta de la red social Twitter, junto a un video en el que aparece el presidente de México anunciando que no asistirá a la Cumbre de Las Américas.

«Acerca de la Cumbre (de Las Américas), ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno (el canciller) Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América», anunció más temprano el mandatario mexicano.

«Yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin alguna razón, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, dijo el presidente López Obrador.

Información AVN